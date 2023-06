Er lagen jonge mensen met hun buik in het zand en hun hoofd in een buis. Het bleek klimaattherapie

‘Koning moet diep door de knieën’: experts hekelen ruis rond slavernij­ex­cu­ses

Koning Willem-Alexander ‘loopt op eieren’ met zijn toespraak bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli, stellen ingewijden. Nazaten eisen excuses, donderdag werd duidelijk dat zijn voorouders omgerekend een half miljard verdienden met de VOC en dan is er ook nog ruis tussen de koning en premier Rutte. Experts spreken over een verfbom die ontploft in het gezicht van de koning. ,,Op het paleis wordt nu hard nagedacht.’’