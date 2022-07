Er komt een Spice Girls-documentaire (mét Victoria Beckham) van de regisseur van The last dance

De groep, bestaande uit Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C en Mel B, komt weer bij elkaar om een documentaire over hun hoogdagen op te nemen. Daarin zullen ze uitgebreid vertellen over hun wildste ervaringen. Ook zal er exclusief beeldmateriaal worden vertoond. Dit alles doen ze met de hulp van regisseur Jason Hehir, die ook de Emmy-winnende documentaire over basketballegende Michael Jordan The last dance regisseerde. Het nieuws komt onverwacht, aangezien de groep in februari dit jaar hun optredens, tour en zelfs hun speelfilm annuleerde. ‘Covid-19 had ‘hun momentum verpest’, werd gesteld in Britse media. De zangeressen hadden er in 2019 erg van genoten om weer samen op een podium te staan — ook al liet Posh toen verstek gaan. Maar de afgelopen jaren vol lockdowns en coronabeperkingen ontmoedigden de dames om er opnieuw tegenaan te gaan. Dit keer zijn wél alle Spice Girls aan boord. Dus ook Victoria Beckham, die in 2018 slechts met een ‘succes’-berichtje liet weten dat ze niet zou deelnemen aan de reünietour in 2019.

Verwarrende aankondiging

De bevestiging van de documentaire kwam na een cryptische Instagrampost (zie hierboven) die hintte naar iets groots dat misschien in de maak was. Maar de manier waarop de bevestiging er kwam, was allesbehalve gepland. Het was namelijk komiek Dave Hughes die het nieuws de wereld instuurde.



Mel B en Hughes zijn collega-juryleden bij The masked singer Australia. Mel B vertelde in een interview met The project dat ze Hughes in vertrouwen nam achter de schermen van het programma, maar dat hij het nieuwtje meteen deelde met het livepubliek van The masked singer. ,,Ik vertelde Dave dat we net een contract hadden afgesloten met de mannen van The last dance. Ik denk dat ik hem zelfs gezegd heb dat we het nog niet hadden aangekondigd. Hij vertrok en vertelde het meteen aan iedereen.”