Er is eindelijk een opvolger van The Killing en The Bridge

Wie al jaren snakt naar een opvolger van de Scandinavische misdaadseries The Killing (2007-2012) en The Bridge (2011-2018) zal niet teleurgesteld worden door de nieuwe reeks Kastanjemanden (The Chestnut Man). Verbazingwekkend is dit niet aangezien de plot bedacht is door Søren Sveistrup die ook aan de wieg stond van The Killing.