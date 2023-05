Epica halsoverkop in voorprogramma Metallica in Parijs en Hamburg

met video Wouter Hardy gaat Duncan Laurence zien in finale songfesti­val, Vlaamse Boy George plaatst zich ook

Op een avond waarop we niet bepaald werden verwend met muzikaal vernuft waren er wel degelijk hoogtepunten. Het feestje waarmee Gustaph namens België met Because of you de hal in Liverpool op zijn kop zette, de afsluitende energie van Australië (Voyager) en de puike vocale prestatie van Alika namens Estland maakten veel goed in de tweede halve finale.