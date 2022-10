EO wil Blauw Bloed terug naar NPO2 na getouwtrek om voortbestaan

Het EO-programma Blauw Bloed , dat vorig jaar bijna van de buis verdween , krijgt vanaf januari opnieuw een metamorfose. De omroep voert gesprekken over terugkeer van het royalty-programma naar NPO2. Ook wordt nagedacht over de rentree van een vaste presentator.

Na flinke verschuivingen in de programmering van de NPO dreigde Blauw Bloed in mei 2021 te verdwijnen van televisie. Na een onzekere tijd, zoals de makers de maanden erna omschreven, bleef het programma alsnog bestaan. Wel ging het verder in een ander jasje. Het verhuisde begin dit jaar van NPO2 naar NPO1, werd op een vroeger tijdstip uitgezonden en presentator Jeroen Snel verdween achter de schermen. De presentator, die zeventien jaar het vertrouwde gezicht van Blauw Bloed was, ging verder als eindredacteur.

In januari 2023 gaat het programma opnieuw op de schop, meldden verschillende bronnen aan deze site. De omroep wil terug naar NPO2 op een later tijdstip dan de huidige zendtijd op vrijdagmiddag half vijf. Ook wordt gesproken over de terugkeer van een vaste presentator. Of dat opnieuw Jeroen Snel zal zijn is onduidelijk. Collega-presentator Anne-Mar Zwart, die afgelopen jaar verschillende specials van Blauw Bloed presenteerde, zou één van de gegadigden zijn om het vaste gezicht te worden.

De EO bevestigt dat ze gesprekken voert met de NPO over ‘een ander format van het programma’, maar vindt het te prematuur om daar inhoudelijk op te reageren.

