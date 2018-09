EO-stem Henk van Steeg gaat Langs de Lijn doen

Recordaan­tal nominaties voor Bankier van het Verzet

18:06 Met elf nominaties is het oorlogsdrama Bankier van het Verzet de grote favoriet bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film van regisseur Joram Lürsen werd in vrijwel alle categorieën voorgedragen. Het is nog nooit voorgekomen dat een Nederlandse zoveel nominaties kreeg.