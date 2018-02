Enzo met blote billen in de sneeuw en dochtertje van Jan is kampioen

Niet alleen in Pyeongchang, maar ook in ons eigen Volendam wordt geweldig geschaatst. Emma, het 7-jarige dochtertje van Jan Smit, haalde daar vandaag haar schaatsvaardigheidsdiploma. Haar zingende papa is apetrots.

JAN SMIT on Twitter Onze eigen "Olympisch" kampioene heeft zojuist haar schaatsvaardigheidsdiploma in de wacht gesleept! ⛸ #TrotsOpEmma

YouTube-sensatie Enzo Knol heeft genoten van een heerlijke wintersport met zijn vriendin Deetje. Één ding staat als een paal boven water: hij is nooit te lullig om een gezellig kiekje te delen.

Fantastische wintersport gehad dankzij @skiamade met een heerlijk fris einde hehe 58.5k Likes, 6,020 Comments - Enzo Knol (@enzoknol) on Instagram: "Fantastische wintersport gehad dankzij @skiamade met een heerlijk fris einde hehe"

De naaktheid van Enzo werkt aanstekelijk, zo lijkt het. Voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk heeft op Instagram ook al helemaal niets om haar slanke lijf.

just happy and naked 🦋 #fridaymood 4,452 Likes, 43 Comments - Jessie Jazz Vuijk (@jessiejazzvuijk) on Instagram: "just happy and naked 🦋 #fridaymood"

Annemarie Keizer, de vrouw van de Volendamse bard Simon, voelt zich vandaag 'fris en fruitig' omdat ze naar de kapper is geweest.

Dit zonnetje!😍💛 EN naar de kapper geweest, ik voel me weer fris en fruitig 🤩 #hair #hairdresser #sunny #sunnydays #freshhair #lhavethebesthairdresser #selfie Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 16 Feb 2018 om 5:48 PST

Dave Roelvink gunt ons vanaf een bed een blik op zijn borstkas die bijna helemaal vol tatoeages zit. Zijn ruim 352.000 Instavolgers vinden de permanente huidtekeningen van Dries' zoon, zoals een woeste uil, prachtig.

Denk dat ik blijf hier 😁 Een foto die is geplaatst door null (@daveroelvink) op 16 Feb 2018 om 5:07 PST

Vette pech vandaag voor Luizenmoeder-actrice Jennifer Hoffman. Ze ging per ongeluk op haar bril zitten. Flink balen natuurlijk. En volgens Jennifer ook behoorlijk zielig voor het goudkleurige montuur.

Zó zielig... 😕 #dontsitonit #notmadeforsittingon #iputmybuttonit #mybuttbrokeit #itbrokebecauseofmybutt #becarefulwithyourbutts #🍑🙅🏼 Een foto die is geplaatst door null (@jennifermaryhoffman) op 16 Feb 2018 om 4:58 PST

Voormalig The Voice-winnares Iris Kroes - het zingende harpmeisje uit Friesland - heeft een leuk klusje te pakken. Ze mag optreden voor de olympiërs in Zuid-Korea. Zij en haar grote shawl zijn inmiddels gearriveerd in Pyeongchang.

I’m in South-Korea 🙌🏻🎉 #GoforGold #olympics #os2018 Een foto die is geplaatst door null (@iris.kroes) op 15 Feb 2018 om 23:45 PST

Ook André Hazes is aangekomen in Zuid-Korea voor zeer waarschijnlijk een Leef-optreden in het Holland Heineken Huis waar het momenteel medailles regent.

We zijn er!😅 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 16 Feb 2018 om 4:06 PST

Que sí que no-zanger Jody Bernal schreeuwt het van de daken. Hij wordt voor de tweede keer vader. Zijn eerste, dochtertje Olivia, werd in mei 2016 geboren. Nummer twee wordt mogelijk een jongetje, omdat de kleur van het aankondigingsbord blauw is. Jody's echtgenote heet overigens Melissa. Zij en haar man zijn volgens de zanger-dj in de zevende hemel.

YAY! We’re on cloud 9! #newbaby Een foto die is geplaatst door null (@jodybernal) op 16 Feb 2018 om 3:57 PST

Kickbokser Rico Verhoeven vecht over de hele wereld en blijkt inmiddels een aardig woordje over de grens te spreken. De krachtpatser wenst vandaag al zijn fans in China, in het Chinees, een gelukkig nieuwjaar.

Trying to pick up on my language skills..... I wish all my Chinese fans a happy and healthy Chinese New Year #chinesenewyear #yearofthedog #happynewyear #feb162018 #glorychina Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 16 Feb 2018 om 3:04 PST

Door het gedoe met een 'vriendje' werd het voor Gordon een gigantische rotweek. De man beschuldigt hem van stalking, maar de entertainer is zich van geen kwaad bewust. Nog erger: Goor werd ook nog geveld door een serieus griepje. Thuis zorgt gelukkig een enorme teddybeer voor troost en de warmte waar de tv-persoonlijkheid zo naar verlangt.

En we gaan gewoon weer door, 5 dagen op bed met griep en alle stress van alweer een liefde die geen liefde bleek te zijn. Dus kop omhoog en alleen maar denken aan de mooie dingen die je hebt en dankbaar zijn voor wat je hebt bereikt. Ik kom hier ook weer sterker uit en dan lach ik erom. Niemand maar dan ook niemand mag zo met iemand omgaan. In je kracht blijven is het antwoord! Wat willen ze dan? Liefde overwint alles! #loslaten #vallenenopstaan #karmaisabitch #gelukwachtomdehoek Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 16 Feb 2018 om 3:16 PST

Sonja Silva had de behoefte haar eerste darmspoeling ooit met de wereld te delen. In dit filmpje is het gezoem van de machine te horen die haar ontlasting naar buiten spoelt. Dit allemaal begeleid door lieflijke pianomuziek.

Today I did something that I never dared but wanted to do for a loooong time! Colonhydrotherapie! We are cleansing our bodies through healthy food and detox. Thanx @marjoriedetox for the wonderful experience #healthier #creatinganhealthyovenforbabies #detox Een foto die is geplaatst door null (@sonjapossilva) op 16 Feb 2018 om 6:34 PST

Echt lekker is het buiten niet, maar voor Arie Boomsma zijn lage temperaturen kennelijk geen probleem. Dus ging hij in een shirtje - wel met een ijsmuts op - in het wat waterige winterzonnetje wandelen met zijn dochtertje Bobby: het zusje van de eind vorig jaar geboren Mozes.

boodschappen doen met Bob Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 15 Feb 2018 om 22:15 PST

Miljuschka Witzenhausen geeft het eerlijk toe: ze houdt van eten en dat is in haar geval zeer welkom. Waarom? Omdat ze volgens eigen zeggen altijd hongerig is. ,,Eten is liefde'', aldus Witzenhausen, die hier poseert met haar vriend.

Goedemorgen!! Op pad met mn grote liefde. Veelvraat&co voor al uw food content enzo. Now whats for breakfast?! #altijdhonger #etenisliefde #gelukkigdelenwedat #nomnomnom Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 15 Feb 2018 om 22:47 PST

Frans en Mariska Bauer maken vrij ongegeneerd reclame voor een nieuw tv-programma waarin een bezoek van de zanger aan Amerika wordt getoond. Het stel kwam in New York een 'naakte' cowboy tegen. En die wilde best even met het Fijnaartse echtpaar op de kiek.

Hoera! Voormalig K3-meisje Josje Huisman is vandaag 32 jaar geworden. En dat viert de jarige domineesdochter in een regenjas plus wat confetti.

🎊It's my birthday! 🎊 Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 15 Feb 2018 om 22:55 PST

Freek Vonk liep in Australië deze mini-dino tegen het lijf. Het van opwinding blazende reptiel nam op zijn onderarm gelijk een fraaie gevechtshouding aan. Welkom in Jurassic Park, aldus de populaire tv-bioloog.

Welcome To Jurassic Park.... eeeuh, I mean Australia! 🤪 Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 15 Feb 2018 om 23:07 PST

Actrice Angela Schijf heeft zich weer eens laten fotograferen voor een magazine, maar deze pose bij de open haard is toch wat merkwaardig gekozen. Want wat doet Schijf hier eigenlijk voor het knapperende haardvuur?

Vanavond relaxen voor de open haard. Joggingpakje aan. Haren lekker wild. Alvast een heerlijk weekend gewenst allemaal! Foto @ottovandentoorn voor @talkiesmagazinenl (nu in de schappen!) make-up @gerda_koekoek styling #gwendolynnicole kledij @mostertvanleeuwen Een foto die is geplaatst door null (@angelaschijfofficial) op 15 Feb 2018 om 23:33 PST

Martijn Krabbé is weer terug in Nederland na een weekje wintersporten in Zermatt (Zwitserland). Daar suisde hij van de besneeuwde berghellingen af met zijn vriendin: acrobate Noi. Vanavond presenteert Martijn, natuurlijk samen met Wendy, de finale van The Voice.

Beertje van Beers luidt het Chinees Nieuwjaar in op haar eigen manier: in een klein bikinietje. De wulpse presentatrice geeft wel toe dat ze een beetje achterloopt met haar slangenprint.