Enzo Knol sleept Groningse marktkoopman voor de rechter

Waylon: Vrouw achter het fornuis? Fucking gelul

14:10 Waylon (37) wil zijn imago als rokkenjager rechttrekken. De zanger, die momenteel verliefd is op beautyvlogster Bibi Breijman, gelooft in eeuwige liefde en doet in een relatie 'alles' voor iemand, stelt hij in Veronica Magazine.