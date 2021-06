Enorme slag in medialand: RTL en het Talpa van John de Mol gaan fuseren

RTL en Talpa gaan fuseren. Daarmee slaat de grootmacht een behoorlijke slag in de mediawereld. Het is een verrassende move, omdat de laatste tijd juist geruchten gingen dat RTL Group, het moederbedrijf, mogelijkheden zou onderzoeken om enkele Europese bedrijfsonderdelen, zoals RTL Nederland, af te stoten. De toezichthouder moet de op handen zijnde deal nog wel onderzoeken.

RTL-topman Sven Sauvé komt aan de leiding te staan van het nieuwe concern. John de Mol blijft een belangrijke aandeelhouder en gaat terug naar de basis. Hij wordt producent van nieuwe formats. Het is nog onduidelijk om welke bedragen het gaat, wel is bekendgemaakt dat het niet om een fiftyfifty verhouding gaat: RTL Nederland krijgt 70 procent van de aandelen, Talpa 30 procent. De omzet van het bedrijf zou in 2020 zo'n 909 miljoen zijn geweest.



De kijker zal in eerste instantie niet veel merken van de fusie. De bekende merknamen als RTL 4, SBS 6 en Veronica blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Sauvé noemt het een strategische zet. ,,We willen Videoland sterker maken. De concurrentie op het gebied van streamingdiensten neemt toe, zo komen ook Viaplay en HBO naar Nederland, en we vermoeden dat er nog wel meer partijen klaarstaan.”

,,Door samen te werken met Talpa Network kunnen we investeren in Nederlandse content, en ons zo onderscheiden”, zegt Sauvé. ,,Meer geld om te investeren, en John de Mol met zijn prachtige nieuwe creatieve ideeën.”

RTL:

RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z online: Buienradar, RTL Nieuws, Videoland

Talpa:

SBS 6, Veronica, Net 5 radio: Veronica, Radio 538, Sky Radio, Radio 10

John de Mol

Oprichter en eigenaar van Talpa John de Mol zegt dat hij zich na de fusie meer wil richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats. ,,Ik richtte Talpa Network op om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende internationale platforms, zodat lokale content behouden blijft. Deze nieuwe stap maakt dat mogelijk, en ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf vormt dat niet alleen Nederlandse kwaliteitsprogrammering garandeert, maar in staat is om met Amerikaanse en Chinese techspelers te concurreren”, verklaart De Mol. ,,Daarnaast stelt het mij in staat om me weer volledig te richten op datgene wat ik het leukst vind: nieuwe en innovatieve programma’s maken en ontwikkelen.”

SBS is sinds 2011 in handen van het Talpa van De Mol, die kocht het in eerste instantie samen met Sanoma. In 2017 verkocht dat bedrijf de televisiezenders aan de mediamagnaat. Daarmee werd hij 100 procent eigenaar van SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9. In 2019 werd zus Linda de Mol creatief directeur bij Net 5, maar trok zich door de coronacrisis begin dit jaar weer terug.

Harde concurrentiestrijd

De Mol verkende al eerder een samenwerking met RTL, toen zonder succes en stelde dat er een ‘harde concurrentiestrijd’ was ingeluid. ,,Het zal eind 2017 zijn geweest dat we aan tafel zaten over de noodzaak de handen ineen te slaan in de oorlog tegen grote buitenlandse spelers als Facebook, YouTube en Netflix", reageerde RTL-baas Sven Sauvé in 2019. ,,Daar stonden we ook zeker voor open. Maar de voorwaarden waarop John wilde samenwerken, waren voor ons onacceptabel. Hij wilde onder meer gebruik maken van programma’s en presentatoren die op dat moment onderdeel waren van RTL. Zijn uiteindelijke doel was op termijn RTL kopen. Geen sprake van.”



Sauvé legde uit vol te focussen op Videoland. ,,Eind 2017 zag de wereld er anders uit. Dát was het moment om die krachten te bundelen. Nog steeds staan we open voor samenwerken, maar de condities zijn wel anders”, stelde hij toen.

