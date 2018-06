Engeland draait volk warm voor nieuwe kroning met bijzondere documentaire

Het is vandaag precies 65 jaar geleden dat de Britse Queen Elizabeth II de troon besteeg. Vanavond praat ze in de documentaire ‘The Coronation’ voor het eerst over die dag. ,,Een opwarmertje voor het Britse volk, want prins Charles is on his way. ”

,,Is hij nog steeds zo zwaar?”, mompelt de inmiddels 92-jarige Britse vorstin als ze St. Edward’s Crown, de kroon die op 27-jarige leeftijd haar koningschap inluidde, nogal bruut vastpakt met haar blote handen. ,,Hij weegt wel een ton”, vervolgt ze nonchalant, terwijl ze het juweel (niet geheel voorzichtig) weer terug op tafel zet.

Even later pulkt ze nog even aan de diamanten en edelstenen op de massief gouden kroon, een van de meest kostbare bezitten in haar koninkrijk. ,,Hij is zeer solide”, is de conclusie. De reactie van de conservator tegenover haar is helaas niet te zien. Wat zal hij wel niet gedacht hebben.

Speciaal voor de BBC-documentaire, die de EO vanavond om 19.10 uur op NPO 2 uitzendt, is de kroon vanuit de Tower of Londen naar de troonzaal in Buckingham Palace gebracht. Hij vormt het begin van het gesprek tussen Queen Elizabeth en conservator Alastair Bruce, die ook verantwoordelijk was voor het historische advies in de serie Downton Abbey. Zijn gesprek met The Queen is de afgelopen dagen bejubeld in de Britse media. De koningin sprak immers nog nooit eerder publiekelijk over haar eigen kroning.

Quote Hoe ze op een gegeven moment een beetje tegen de oorbellen van Elizabeth I aantikt. Dat blijft me wel bij. Paul Rem

Volledig scherm Queen Elizabeth tijdens haar gesprek met Alistar Bruce © BBC

Ook Nederlandse conservatoren keken uit naar de documentaire. ,,Het is belangrijk om te weten hoe zij over die dag denkt. Ze geeft daarmee toch haar koninklijk predicaat, een goedkeuring”, vertelt Paul Rem, conservator en kunsthistoricus op Paleis Het Loo.

De manier waarop Elizabeth de kroon vastpakt, is ook Rem opgevallen tijdens het kijken. ,,Hoe ze op een gegeven moment een beetje tegen de oorbellen van Elizabeth I aantikt. Dat blijft me wel bij. Aan de ene kant denk ik: dit is het relikwie van het heiligste van de Engelse monarchie. Misschien wel de monarchie der monarchieën. Aan de andere kant: het zijn attributen. En zo moeten we er ook mee omgaan. Het zijn attributen in een koninklijk theater.”

Charles

In de drie kwartier durende documentaire is Elizabeth tot teleurstelling van Rem en royaltywatcher Marc van der Linden niet écht veel aan het woord. Toch tonen de beelden enkele gedenkwaardige, menselijke kanten van The Queen. Zo geeft ze toe als nog ongekroonde koningin goed te hebben geoefend met het dragen van de kroon. Het ruim twee kilo wegende attribuut zal immers maar van je koninklijke hoofd aftuimelen. Dus liep zij er thuis meer rond. Ook op het moment dat ze haar zoontje Charles een nachtkus wil geven, terwijl het prinsje in bad zit. Met kroon en al krijgt hij de kus, om zo nog eens extra op de balans te oefenen. Het heeft geholpen; gedurende de urenlange ceremonie is de kroon blijven zitten.

Dit jaar zit the Queen 65 jaar op de troon. Toch is het jubileum waarschijnlijk niet de enige aanleiding om juist nu een documentaire over haar kroning te brengen. De kijker beseft namelijk ook dat het juist nú een goed moment is om het geheugen op te frissen. ,,Binnen afzienbare tijd mogen we verwachten dat prins Charles gekroond gaat worden, en dat we weer zo’n grote show mogen meemaken”, vertelt Rem. ,,En de Engelsen zullen het prachtig vinden. Er zal worden gerouwd om de koningin, maar een jaar later wordt er genoten van de festiviteiten rond de nieuwe koning. Zie het als een wake-up call. ‘Een nieuwe kroning komt er aan. En dit is hoe het zal gaan’.”

The Coronation - zaterdag 2 juni 19.10 NPO 2 - EO