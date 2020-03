‘En toen zag ik daar een mol, een dode mol’

Interview Matthijs met Tonke Dragt raakt snaar bij DWDD-kij­ker

15:31 Een Netflix-bewerking van Brief voor de Koning, Letter of the King. Dat mag rustig de kroon op het werk heten van de nu 89-jarige kinderboekenschrijfster Tonke Dragt. Reden voor een eerbetoon, volgens De Wereld Draait Door, en dus zocht Matthijs van Nieuwkerk haar thuis in Den Haag op. Dragt blijkt nog zeer bij de tijd. Tot groot plezier van de kijker.