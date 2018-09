En toch vind ik het jammer voor Glennis Grace. Dat klinkt misschien gek als iemand zojuist de finale van America’s Got Talent heeft gehaald, de sterren van de hemel zingt, het meest kritische jurylid ter wereld op de banken heeft gekregen en eindelijk haar unieke kwaliteiten en harde werken beloond ziet. Niet alleen in het land van de onbegrensde mogelijkheden, maar zeker ook in Nederland.



Het hele land leeft mee en ook in elke serieuze talkshow is ze inmiddels onderwerp van gesprek. Henny Huisman is dankzij M weer vaker op tv dan hij een paar jaar geleden durfde dromen. En het echtpaar Tjeerd Oosterhuis en Edsilia Rombley moest woensdagavond oppas regelen omdat hij bij RTL Late Night en zij bij Pauw mocht vertellen over de verrichtingen van hun goede vriendin.



Dat moet als revanche voelen voor Glennis, die in Nederland nooit echt in het hart werd gesloten door het grote publiek. Ja, ze had dan wel de Soundmixshow gewonnen en aan het Eurovisiesongfestival meegedaan, deed genoeg dingen op tv en stond als een van de Ladies of Soul in Ziggo Dome. Maar ze miste de gunfactor, zoals Carlo Boszhard omfloerst opwierp bij Pauw, van een Jan Smit of een Ilse DeLange. Een grote Jordanese waffel en aangeboren diva-uitstraling combineren nu eenmaal slecht met dit wat-heb-je-nou-eigenlijk-gepresteerd-landje.