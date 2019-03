‘Empire-acteur Jussie Smollett krijgt geen klussen meer na in scène zetten aanval’

Powerhouse Sezina Steur (14) nu al getipt voor finale The Voice Kids

8 maart De vier coaches van The Voice Kids zijn vanavond met superlatieven over elkaar heen gebuiteld voor de in hun ogen sublieme zangkunsten van de 14-jarige Sezina Kelsey Steur. Het zelfverzekerde nachtegaaltje uit Hoorn haalde tijdens de blind auditions moeiteloos de allerhoogste uithalen van Pinks megahit What About Us. Ze werd getrakteerd op vier omgedraaide stoelen en lovende commentaren van Ali B, Anouk, Ilse DeLange en Marco Borsato.