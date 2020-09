Emotionele Rachel staat stil bij overlijden Hazes: ‘Ik mis je steeds meer’

Het mag dan wel 16 jaar geleden zijn, het loslaten van haar man staat nog altijd in Rachels geheugen gegrift. ‘Als de dag van gisteren. Schat wat mis ik je steeds meer’, begint ze haar liefdevolle ode, waarin ze onder meer schrijft dat ze nog ontzettend veel aan André denkt.



Rachel is ervan overtuigd dat Hazes het geweldig had gevonden in Spanje, het land waar ze zich sinds augustus heeft gevestigd. Vlak bij haar goede vrienden Patrick en Rosanna Kluivert. ‘Ik woon gewoon bij het stadion en wat had je het fantastisch gevonden om even naar Patrick te lopen om te gaan kijken hoe die jongens aan het voetballen zijn.’



De brunette hoopt dat Hazes weet dat ze goede mensen om zich heen heeft, die haar de mooiste verhalen vertellen en goed op haar letten. ‘Liefste, vandaag ben ik extra in gedachten bij jou en kijk ik extra veel naar boven. Let boven goed op de mensen die ik liefheb, dan doe ik het hier voor jou... Dikke kus lieve schat en ik hou van jou. Mijn hele leven lang’, sluit ze haar ode af.