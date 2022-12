Emotionele hereniging voor familie die twee kinderen verloor bij brand in blokhut: ‘Dit is heel belangrijk’

all you need is loveRobert ten Brink heeft vanavond voor een emotionele hereniging gezorgd in de kerstspecial van All You Need is Love . Het gezin Van Dijk verloor in 2014 twee kinderen na een vreselijke brand in hun Amerikaanse blokhut. Na die traumatische gebeurtenis kwam het nooit meer tot een ‘gezellige’ verzoening met hun familie in Nederland. Tot nu. ,,Ik vind het heel belangrijk dat wij gewoon een keer met het hele gezin kerst kunnen vieren”, vertelde briefschrijver en broer Rinie zichtbaar aangedaan.

,,Eens in de tijd krijg je zo’n mail van mensen, die er zó verschrikkelijk inhakt”, vertelde Robert ten Brink vanavond voor de camera's van het feelgoodprogramma. Vader Feike, die met zijn gezin in Amerika woont, had het team van Ten Brink aangeschreven, maar hij bleek niet de enige te zijn. Ook zijn broer Rinie, woonachtig in Wierden, had de hulp van de presentator ingeschakeld. En na het lezen van de heftige brief, konden Ten Brink en zijn team niet anders dan Feike met zijn familie in Nederland herenigen.

Dat heeft alles te maken met een traumatische gebeurtenis, waardoor het gezin Van Dijk voor het leven getekend is. Zij verloren in 2014 hun twee zoontjes, nadat hun blokhut in het Amerikaanse Wyoming in vlammen opging. Hun andere drie kinderen, zoon Edel en een tweeling, overleefden de brand. Na het heftige incident zag Feike zijn Nederlandse familie tijdens de memorials van zijn zoons en ook reisde hij zo nu en dan af naar Nederland, maar van gezellige familieavondjes was niet bepaald sprake, stelde broer Rinie in zijn brief aan Ten Brink.

Rinie en Feikje ontvingen Robert ten Brink.

Kerst 2022 moest daarom hét moment worden om de familie een onbezorgde tijd met elkaar te laten hebben. En dus reisde het gezin af naar Nederland en stapten zij, met koffers en al, in de All You Need is Love-kerstbus. Er was bovendien nog een reden om weer herenigd te worden: zoon Remi vocht vorig jaar rond deze tijd voor zijn leven nadat hij in een coma belandde tijdens een operatie aan zijn gezicht.

Feike met twee van zijn zoons.

,,Uiteindelijk heeft hij het gehaald”, vertelde Feike aan Ten Brink. Hij vervolgde, zichtbaar aangedaan: ,,Ik zeg tegen iedereen dat ik nog steeds vijf kinderen heb. Dat blijft ook zo. Er zijn er hier drie op deze aarde, daar zijn we super dankbaar voor. We zijn blessed dat we nog steeds als een familie samen zijn.”

Belangrijk

Rinie en zijn moeder Feikje, die op bezoek was, hadden ondertussen geen flauw idee dat Fijke met zijn gezin om de hoek stond te wachten om elkaar na maanden weer in de armen te kunnen sluiten. Rinie legde aan Ten Brink uit dat hij het ‘heel belangrijk’ vond om een keer met het hele gezin kerst te kunnen vieren. ,,Sinds 2014 is mijn broertje hier geweest, maar nooit om iets gezelligs met elkaar te kunnen doen. Ik dacht: een nee heb ik, ja kan je krijgen. Dat is de reden dat ik schreef. In de hoop dat mijn broertje op deze manier deze kant op zou kunnen komen.”

Feike en zijn gezin buiten de bus van All you need is love.

En of ze dat konden. Toen Ten Brink onthulde dat ze buiten stonden te wachten, kon moeder Feikje haar tranen niet bedwingen. ,,Echt waar?”, snikte ze terwijl ze naar buiten liep. Daar rende ze op haar zoon, kleinkinderen en schoondochter af. ,,Wat fijn”, riep ze uit, terwijl iedereen de armen om elkaar heen had geslagen.

Zwitserland

Naast de verzoening van Fijke, werden er vanavond nog meer mensen herenigd. Ten Brink nam de Argentijnse Giulia, Afrikaanse Paul en Amerikaanse Joey mee naar Zwitserland om ze daar met hun grote Nederlandse liefdes samen te brengen.



Zo sprongen Joey en de blonde Rachel elkaar na maanden in de armen in een smal Zwitsers straatje, werd Paul met zijn vriendin Jetske op 4000 meter hoogte herenigd en konden Jochem en Giulia elkaar weer in de armen sluiten in een kerk, waar Guus Meeuwis als verrassing een romantisch lied aan de tortelduifjes opdroeg.

