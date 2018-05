Emotionele hereniging tussen vader en dochter na 20 jaar zorgt voor kippenvel

Het huwelijk van Rick strandde twintig jaar geleden en eindigde in een nachtmerrie. Zijn ex vertrok naar Nieuw-Zeeland én nam dochter Natasha mee, tot groot verdriet van haar vader. Hij bezocht Natasha enkele keren, maar ook dat liep uit op een fiasco. Door de moeizame relatie met zijn ex werd het contact later verbroken en verloor Rick zijn dochter uit het oog. Hij gaf de hoop echter niet op en wist Natasha weer op te sporen, maar Rick kon het financieel niet meer opbrengen om zijn dochter te bezoeken. Ook bij Ricks zoon Martijn bleef het kriebelen. Hoe zou zijn halfzus zijn en zouden ze op elkaar lijken? Het ventje trok de stoute schoenen aan en schreef een brief naar Dr. Love Robert ten Brink. Die was zo geraakt door het verhaal dat hij geen moment twijfelde en de twee heren uitnodigde voor een trip naar Nieuw-Zeeland.

Tranen

Toen de mannen eenmaal in Nieuw-Zeeland arriveerden bleek al snel dat Rick zijn emoties moeilijk kon bedwingen. Hij vertelde aan Ten Brink hoeveel de band met zijn dochter voor hem betekent. ,,Sinds een jaar of vier, vijf hebben we waanzinnig goed contact. Via Skype zeggen we wel oprecht van elkaar te houden, dat we wel echt dat gevoel hebben. En ik denk dat als ik haar dadelijk zie...", stotterde hij terwijl de tranen over zijn wangen liepen. ,,Het heeft behoorlijke impact op me", reageerde hij.



Ook Natasha reageerde emotioneel toen Ten Brink bij haar aanklopte. Toen hij ook nog aankondigde dat Rick en Martijn op de hoek van de straat stonden, rende ze op haar blote voeten naar buiten ,,Je bent er echt!", snikte Natasha terwijl ze haar vader stevig omhelsde.



Het weerzien zorgde ook bij kijkers thuis voor de nodige ontroering. 'Zit hier met tranen in mijn ogen te kijken' en 'Altijd weer janken als ik dit zie', reageerden meerdere mensen op sociale media.