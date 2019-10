Emotionele dans van OG3NE-Amy bezorgt kijkers tranen

Het is ruim twee jaar geleden dat Isolde, de moeder van de drie muzikale zusjes, overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker. Dat verdriet dragen de meisjes nog elke dag met zich mee. Jurylid en coach Timor koos daarom het nummer Rolling in the Deep voor Amy uit. Zijn opdracht? ,,Ik wil dat de mensen gaan huilen. Ik wil dat ze voelen wat jij voelt", luidden zijn woorden.



De blondine was direct enthousiast en bestempelde de dans als 'een enorme uitdaging'. ,,Ik denk dat dit ook een fijne manier is om al m’n gevoel erin kwijt te kunnen", reageerde Amy opgewekt. ,,Ik kan niet heel goed over m'n gevoel praten en het is juist heel fijn om dat nu in een dans te stoppen.”



Toen Amy eenmaal op de bühne stond, werd de zaal direct stil. Ook tijdens de dans keek het publiek ademloos toe. Bij bijzondere passen werd er gefloten en geklapt. Maar toen het voorbij was, brak Amy volledig. De tranen rolden over haar wangen. ,,Het is niet erg”, troostte presentatrice Wendy van Dijk haar. Ook haar zussen Lisa en Shelley kwamen het podium op om hun zusje te knuffelen, terwijl Amy ondertussen op een staande ovatie van de zaal kon rekenen.



,,Ik heb me dus heel de week ingehouden, want ik wil niet als een jankbal op tv overkomen", snikte de zangeres voor het oog van 559.000 kijkers. ,,Ik dans iets wat zo diep gaat, wat bijna een traumatiserende gebeurtenis is in ons leven. Het is een fantastische dans en de choreo straalt precies alle emoties uit waar wij elke dag doorheen moeten.”