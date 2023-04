‘Emotioneel en mentaal gebroken’ Gordon onderweg naar Nederland: ‘Raadsel waarom iemand zoiets doet’

Sinds Valentijnsdag schreeuwde Gordon zijn liefdesgeluk met Gavin van de daken. De twee hadden zelfs trouwplannen, maar na een trip naar Australië gaat het helemaal mis. ‘Alleen maar tranen’, met die tekst maakte de 54-jarige entertainer de breuk wereldkundig . Het was het zoveelste pijnlijke liefdesverhaal in het leven van Gordon. Op Instagram geeft Gordon zondagochtend een update. ‘Na alle euforie van de afgelopen maanden ook maar laten zien hoe emotioneel en mentaal gebroken er uitziet’, schrijft hij bij een foto in het vliegtuig. ‘Onderweg naar mijn familie en vrienden voor hun support en zorgen dat ik dat licht weer ga zien. Geen enkel contact meer hebben na 4 maanden dag in dag uit is alsof er iemand overlijdt.’

Gordon zit nog steeds helemaal stuk. ‘Waarom mensen zoiets doen is mij een raadsel. Waarschijnlijk uit schaamte of zelfbescherming of juist bescherming van de ander. Wil ik het nog weten? Feit is dat ik verder moet. Ik ga geen tv optredens doen om mijn privéleven te gaan uitleggen als het zelf allemaal zo onduidelijk nog is voor me.’



Wat er precies tussen de twee is voorgevallen, maakt Gordon niet duidelijk. Zijn zus Marja vertelde eerder dat ze ontdekte dat Gavin in het verleden een relatie had met een veel oudere man. Ze besloot daarop haar broer te waarschuwen. ,,Gordon is te goed voor mensen. Als familie hebben we al honderdduizend keer gezegd dat hij niet zijn portemonnee voor iedereen moet trekken.’’



In Nederland hoopt Gordon op krachten te komen. ‘Ik hoop dat iedereen mij die rust gunt om weer op verhaal te komen. Liefde overwint alle vooral die voor jezelf.’ Hij sluit af met: ‘Carpe Diem.’