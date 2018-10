Emoties lopen hoog op bij Spoorloos-hereniging met Griekse ouders

Erwin werd door Nederlandse ouders geadopteerd toen hij een paar maanden oud was. Hij belandde in een warm nest, waardoor hij eigenlijk nooit de behoefte voelde om zich te verdiepen in zijn Griekse achtergrond. Dat veranderde acht jaar geleden na zijn echtscheiding, waardoor hij alleen kwam te wonen en meer kon nadenken. Zijn nieuwe vrouw Daniëlle opperde eerder dit jaar, nadat Erwins zorgzame en beschermende moeder was overleden, via Spoorloos toch naar zijn ouders te gaan zoeken.

Dat bleek zoeken naar een speld in een hooiberg. Uiteindelijk werd na veel speurwerk van presentator Derk Bolt en zijn team op het Griekse eiland Corfu de vader aangetroffen: de inmiddels gepensioneerde slager Kostas Alamanos. Die reageerde geschokt op het feit dat zijn zoon nog leeft en hem zoekt. Erwin werd, zo vertelde hij in tranen, geboren na een kortstondige affaire met Spryridoula Tziliou. ,,Ik was toen getrouwd, waardoor mijn relatie met haar geen toekomst had. Ik heb haar in de steek gelaten, me destijds onverantwoordelijk gedragen. Toen ik hoorde dat ze zwanger was, heb ik nog naar haar gezocht. Tevergeefs.”

Volledig scherm Erwin en zijn biologische moeder. © screenshot Spoorloos KRO-NCRV

Rechtbank

Spryridoula Tziliou, die in Athene werd getraceerd, moest haar zoontje tegen haar zin in afstaan. Daar werd ze min of meer toe gedwongen door justitie op Corfu. ,,Mijn hart werd eruit gerukt en ik wilde dood toen mijn kind vertrokken bleek en onvindbaar bleef", aldus Tziliou, die zelf ook werd geadopteerd. ,,Ik heb nooit voor die adoptie getekend. Ik viel flauw in de rechtbank en toen ik bijkwam, was mijn zoontje al weggehaald.” De rest van haar leven bleef ze verlangen naar haar kind. ,,Elke dag sprak ik tegen zijn babyfoto. Met de hoop hem ooit weer te zien.”

De hereniging met zijn ouders werd voor de bescheiden Erwin een bijzonder moment in zijn leven. Weer terug in Nederland kan hij er nog steeds niet over uit. ,,Het is nog steeds rommelig in mijn hoofd. Ik was wees en nu heb ik weer ouders. Het voelt vreemd en onwezenlijk. Je gaat van iemand zonder ouders naar iemand met een biologische vader en moeder”, vertelde hij vandaag aan de Spoorloos-makers.

Band opbouwen

Op de site van het programma: ,,De ontmoeting met mijn biologische moeder was voor mij erg bijzonder, maar ik had er geen duidelijk gevoel bij. Een ‘vreemde’ in de armen vallen is voor mij altijd moeilijk geweest. Voor haar was het ook heel erg bijzonder. Je zag dat het zo veel voor haar betekende. Ik heb daarna nog twee dagen met mijn moeder doorgebracht.”

Het afscheid van Spryridoula Tziliou - die haar scharrel Kostas nooit meer zag - was moeilijk voor moeder en zoon. ,,Op het moment dat ik moest gaan, klampte ze zich aan mij vast en zei: ‘Dit is het mooiste wat me is overkomen. Hier heb ik mijn hele leven op gewacht.’”

Erwin wil dit jaar hoe dan ook zijn in armoede levende moeder weer bezoeken in Griekenland. ,,Ook al is ze natuurlijk geen vervanging voor mijn adoptiemoeder. Toch zijn we bezig met het opbouwen van onze band”, aldus Erwin, die zijn vader op termijn ook wil zien. ,,Hij moet maar aangeven wanneer hij dat wil.”