Emmely de Wilt over de Top 2000: ‘Vergeet de rest, dit is de muzikale hoogmis’

NPO Radio 2 maakte gisteren alvast de top 10 van de roemruchte Top 2000 bekend. Radio-dj Emmely de Wilt (35), die straks in de avond de ‘lijst der lijsten’ presenteert, over de nummer 1, de verrassingen én haar eigen stemgedrag.

Jahoor, Bohemian Rhapsody van Queen weer op 1. Voor de negentiende keer. Terecht?

,,Het nummer wordt groter dan zichzelf. Het is een soort eclectisch ding geworden. Hoort inmiddels bij de Top 2000. Deze plaat heeft alles. Gaat van ontroerend naar keihard, is theatraal en gevoelig. Zo verschrikkelijk veel mensen hebben er op gestemd. Probeer die maar eens van de troon te stoten. Het is Danny Vera gelukt in 2020, maar dat hadden we nooit verwacht.”

Wat valt op aan deze top 10?

,,Dat Queen met twee nummers in de top tien staat. Dat is nog nooit gebeurd. Geen idee waarom Love Of My Life ineens zo hoog staat en waarom Radar Love uit de top 10 is. Ik zit er in de avond van acht tot tien dus ik ga er vanuit dat ik ‘m nu zelf kan draaien. Dat is ook geval met Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf Top 2000. Heb ik al-tijd in mijn uitzending. Coldplay staat ineens hoog met Fix You. Een verklaring zou kunnen zijn dat Claudia de Breij het nummer in het Nederlands heeft gecoverd bij Beste Zangers.”

Over Claudia de Breij gesproken. Zij was met Mag Ik Dan Bij Jou in 2016 de laatste zangeres met een top tien-notering, namelijk achtste. Waar blijven ze toch, de vrouwen in de top tien?

,,Dat moet je de stemmers vragen. ABBA zijn ook zangeressen, Fleetwood Mac zelfde verhaal. Deze lijst wordt sec samengesteld door de luisteraars. Veel platen waar ik zelf op stem halen de Top 2000 niet eens. Ik vind ook niet per se dat dit de 2000 beste platen aller tijden zijn. Het is niet zo dat het nummer op 1999 beter is dan eentje uit de top vijf.”

Je kon 5 tot 35 nummers inleveren. Hoe heb jij gestemd?

,,Je hebt verschillende soorten stemmers. Mensen met een themalijst, over voetbal bijvoorbeeld. Mensen die een nieuwe lijst maken, of -zoals ik- zo’n 32 nummers standaard inleveren en daar elk jaar een paar bijdoen en afhalen. Wat in mijn lijst opviel: veel blazers in nummers, zoals Sexx Laws van Beck, You Can’t Get What You Want van Joe Jackson, Knock on Wood van Eddie Floyd. Blijkbaar vind ik dat in mijn onderbewustzijn heel erg goed.”

Welk plaat móest er in?

,,Atlantic City van Bruce Springsteen. Dat heeft alles te maken met herinneringen. Ik ben in 2018 met mijn inmiddels man -we zijn onlangs getrouwd- drie maanden door Amerika reden om het New Jersey en Atlantic City van Bruce Springsteen te ontdekken. Zijn we naar zijn geboortehuis geweest, naar de East Street, waar de naam E Street Band vandaan komt én naar Atlantic City. Daar won ik vijf dollar waar we net een colaatje van konden kopen. En daar draaiden ze op die boardwalk Atlantic City. Dat is me altijd bijgebleven. In juni had ik ‘m al in mijn notities in mijn telefoon gezet. Die moest erin. Een weergaloos nummer.”

Tot slot, waarom is de Top 2000 de lijst der lijsten?

,,Vergeet de rest, dit is de enige die er toe doet. De muzikale hoogmis. Deze lijst brengt mensen nader tot elkaar. Dat wij die mogen presenteren, is echt te gek. Muziek tussen Kerst en Oud en Nieuw in de Top 2000 klinkt anders dan wanneer je die nu op Spotify aanzet. Daar gebéurt iets mee. Dat raakt de mensen. En het raakt ons dat het de mensen raakt.”