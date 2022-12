Emma Thompson als sadistisch schoolhoofd in nieuwe Matilda: ‘Meeste familiefilms vervelen me’

NOS informeer­de NPO over vermeende misstanden op sportredac­tie

De directie van de NOS heeft de NPO geïnformeerd over signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Ook is de NPO op de hoogte gebracht over de externe inventarisatie die vorige week werd aangekondigd, laat een woordvoerder vandaag weten.

20:04