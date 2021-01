Emma Roberts bevestigt geboorte van zoon met kiekje

Festivalwe­reld rouwt: Oerol-oprichter Joop Mulder (67) plotseling overleden

10 januari De oprichter van het karakteristieke Oerol-festival op Terschelling, Joop Mulder (67), is vrijdagnacht plotseling overleden. Dat bevestigt een medewerker van het landschapsproject Sense of Place, waarvan Mulder artistiek directeur was. Zijn overlijden slaat in de Nederlandse festivalwereld in als een bom.