Emma poseert in weinig verhullend pakje en Quinty showt haar buikspieren

Realityse­rie Ruud en Olcay krijgt geen tweede seizoen: ‘Spijt dat ik het heb gedaan’

De realityserie over Ruud de Wild en Olcay Gulsen krijgt geen tweede seizoen. Dat stellen de hoofdpersonen in de laatste aflevering van de serie, die vanaf maandag te zien is op streamingdienst NPO Plus.