Eminems Stan opgenomen in Amerikaans woordenboek

nederlandse voorbeeldenHet Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster heeft de term Stan opgenomen. Stan komt uit het gelijknamige nummer van rapper Eminem in 2000. In veel landen werd het een enorme hit. De track gaat over superfan Stan die een obsessie heeft voor zijn idool Eminem.

Stan is zowel als zelfstandig naamwoord als werkwoord opgenomen in het woordenboek. Volgens Merriam-Webster is een stan ‘een extreem of buitensporige enthousiasteling en toegewijde fan’. Het werkwoord ’to stan’ wordt omschreven als ‘een extreem en buitensporige mate van fan-zijn vertonen’ of ‘een extreem buitensporige of enthousiaste fan van iets of iemand zijn’.

In Groot-Brittannië gaf Oxford de term in 2007 een plekje in het lexicon. Ook Nederland heeft een geschiedenis met muziek die in de Van Dale terecht gekomen is of zal komen. We selecteerden een aantal voorbeelden met uitspraken van hoofdredacteur Ton den Boon:

Stil in mij (Van Dik Hout) - De woorden weerspiegelen ‘perfect het gevoel van leegte dat mensen kunnen ervaren als er iets ernstigs is gebeurd’.

Harder dan ik hebben kan (Blof) - De uitdrukking is de combinatie met regen ontstegen. Het verwijst naar emoties of verdriet zónder die regen. Het is een heel dwingende metafoor.

Hilversum 3 bestond nog niet (Herman van Veen) - Het staat in de taal inmiddels synoniem voor een ‘nostalgisch gevoel van het verleden waarin het allemaal beter was'.

Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet (Guus Meeuwis & Vagant) - Het is een beeld dat iedereen aanspreekt en dat multi-inzetbaar is voor een bijzondere nacht die niemand had verwacht.

Watskeburt (Jeugd van Tegenwoordig) - Hiphop is als stroming een van de belangrijkste aanjagers van taalvernieuwing.

Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) - We weten niet precies wat we kunnen doen en drukken dus maar een soort empathie uit.

Heb je even voor mij (Frans Bauer)