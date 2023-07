Eminem duikt op als verrassingsact bij concert Ed Sheeran

Ed Sheeran heeft de toeschouwers van zijn show in Detroit zaterdagavond getrakteerd op een speciaal optreden van Eminem. De Amerikaanse rapper betrad plotseling het podium toen Sheeran een cover van Eminems wereldhit Lose Yourself inzette.

Op het podium van het Ford Field in Detroit kondigde de 32-jarige Brit zaterdag aan dat hij Lose Yourself gaat coveren, maar dat hij en zijn band het die dag slechts een keer gerepeteerd hadden. ,,We zien wel hoe het gaat”, zei hij. Toen concertgangers mee begonnen te zingen, kwam er opeens een man met een capuchon tevoorschijn. Toen de fans zich realiseerden wie het was, gingen ze uit hun dak, schrijft Mirror zondag.

In een video op sociale media is te zien dat Sheeran en de 50-jarige Eminem ook nog het nummer Stan uit 2000 samen zingen. Sheeran zong daarbij de stuken die in het origineel door zangeres Dido werden gezongen. Eminem richtte zich na afloop naar het publiek. ,,Ik waardeer je, Detroit. Ik hou van je!” zei hij.

Het is bekend dat Sheeran al van jongs af aan fan is van Eminem. De muziek van de Amerikaanse rapper zou hem hebben geholpen van het stotteren af te komen.

