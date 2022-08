Emilia Clarke krijgt excuses van tv-baas die haar beledigde

Een Australische tv-zender heeft excuses gemaakt aan Emilia Clarke. Een directeur bij de zender noemde de Britse Game of Thrones -actrice ‘een kort en dik meisje’ tijdens de première van Game of Thrones -opvolger House of the Dragon in Sydney.

Volgens de Australische nieuwszender Crikey koos Foxtel-baas Patrick Delany zijn ongelukkige woorden toen hij duidelijk wilde maken dat hij in eerste instantie niet begreep waarom Game of Thrones zo’n wereldwijde hit was. Hij zei: ,,Ik had zoiets van: ‘Wat is dit voor een serie met dat korte, dikke meisje dat het vuur in loopt?”

Volgens Cirkey werd er in de zaal ongemakkelijk gereageerd op de opmerking. ,,Het voelde alsof hij verwachtte dat we mee zouden lachen, maar de mensen in de zaal waren er duidelijk van geschrokken”, vertelde een bezoeker van de première aan de nieuwszender. ,,Er klonk een soort zucht door de zaal”, stelde een andere getuige.

Zender Foxtel heeft inmiddels excuses gemaakt voor de opmerking van Delany. ‘The Foxtel Group verontschuldigt zich als zijn opmerkingen verkeerd zijn begrepen en beledigend waren’, staat in de verklaring van het bedrijf. Volgens de verklaring wilde Delany vooral zeggen dat Game of Thrones in 2011 ‘iets heel anders was dan wat mensen tot dan toe hadden gezien’. Ook stelt het bedrijf dat ‘Emilia Clarke van relatief onbekend naar één van de meest erkende en meest geliefde acteurs in televisie en film ging'.

Emilia Clarke, die overigens niet meespeelt in House of the Dragon, heeft nog niet gereageerd op zowel de opmerkingen als de excuses.

