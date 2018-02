'Elton John schrapt concerten om bij bruiloft Harry en Meghan te zijn'

Volgens de Britse tabloid gaat het om twee concerten in Las Vegas. De optredens zouden plaatsvinden op 18 en 19 mei. Die zouden nu gecanceld zijn zodat hij op 19 mei aanwezig kan zijn bij het sprookjeshuwelijk van de Britse prins en de Amerikaanse actrice. De 70-jarige Elton John, die onlangs zijn laatste wereldtour aankondigde, is al jaren bevriend met het Britse koningshuis. Hij had een hechte band met prinses Diana, de moeder van Harry, die in 1997 omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs.

In 2011 was Elton John ook te gast bij de bruiloft van prins William en Kate Middleton.



Elton Johns nummer Candle in the wind werd een hit nadat hij het had gezongen op de begrafenis van Diana in 1997 in de Westminster Abbey.