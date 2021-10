Elton John begint voorzichtig aan comeback na operatie

Elton John is al sinds 2018 bezig met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour. In Nederland kwam hij daarmee al in 2019 langs. Ook staat voor 9 juni 2022 een concert gepland in de Gelredome in Arnhem. Dat optreden gaat, net als de andere concerten die voor 2022 gepland staan, vooralsnog door.



Bij talkshowpresentator Graham Norton is hij samen met acteur Eddie Redmayne, schrijver Stephen Merchant en danseres Motsi Mabuse te gast.