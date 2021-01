Els (57) uit Dronten ging failliet, kwam in de schuldsanering en is nu te zien in Big Brother: 'Ik had niks meer’

Recensie Theaterma­kers De Verleiders in podcast scherp over verrot toeslagen­sys­teem

14:00 Hun geslaagde voorstelling Pandepaniek, over een pandemie, lockdowns en de rol van overheden en het grote geld daarin, kunnen De Verleiders al wekenlang niet opvoeren in de theaters. Dus praten ze in een podcast met experts over de thema’s uit hun voorstelling.