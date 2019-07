Ellie Lust teleurgesteld na ‘homogesprek’ met Derksen: ‘Onbegrijpelijk dat hij zo denkt’

In haar nieuwe programma gaat de voormalige politiewoordvoerster Lust in gesprek met slachtoffers van homohaat en spreekt ze de ‘verkeerde kant’: mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan homodiscriminatie en -geweld. Zo komt ze terecht bij de analist van Veronica Inside, die met zijn harde grappen over homo’s op tv indirect zou bijdragen aan homogeweld. Derksen zorgt geregeld voor ophef met zijn uitspraken over homo's.



Derksen zegt in het gesprek dat hij achter zijn grappen blijft staan. Hij is van mening dat er veel ‘huilverhalen’ zijn in de homogemeenschap. Homo’s kunnen volgens hem gewoon uit de kast komen zonder consequenties. Ze duiken volgens hem te makkelijk in de slachtofferrol. ,,Ik vind dat de homo’s meer karakter moeten tonen en gewoon moeten durven en dat het uiteindelijk wel meevalt”, zegt Derksen. Lust, die het zelf lastig vond om uit de kast te komen in haar traditionele familie, probeert begripvol te blijven: ,,Maar mensen zijn toch niet karakterloos als ze het niet doen?”



Derksen: ,,Ik vind wel dat heel veel mensen uit die homoscene gevoelig zijn voor grappen, opmerkingen, meningen over de homoscene. Dan denk ik: joh, waar maak je je druk om? Ik adviseer slechts: wees eens een flinke jongen, kom uit de kast, heb er schijt aan!” Als Lust zegt dat ze het erg vindt dat veel mensen niet eens meer de moeite doen om zich te verweren tegen discriminatie ‘omdat dat erbij hoort’, werpt Derksen tegen: ,,Maak jij dit programma nu om van de homo een geweldige zielenpoot te maken?”