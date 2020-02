‘Ellie Lust maakt reclame voor misdadige Filipijnse politie’

Amnesty International is zeer kritisch over de aflevering van ‘Ellie op patrouille’ op de Filipijnen. Volgens woordvoerder Ruud Bosgraaf maakt Ellie Lust in feite reclame voor een politiekorps dat ernstige mensenrechtenschendingen pleegt. ,,Ze wast die wandaden wit door met dit korps mee te lopen en geen enkele kritiek te uiten.’’

Bosgraaf wijst erop dat vooral de politie van hoofdstad Manilla, waar Ellie Lust te gast is, berucht is om zijn meedogenloze aanpak. Die politie maakt zich volgens internationale organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch schuldig aan de meest heftige mensenrechtenschendingen. ,,Dan gaat het onder andere om ‘buitengerechtelijke executies’: mensen worden er zonder enige vorm van proces doodgeschoten.‘’

De politie handelt in opdracht van de Filipijnse president Rodrigo Duterte die sinds zijn aantreden een keiharde ‘War on Drugs’ voert en in het buitenland veel kritiek oogst. Er zouden al 6000 à 7000 mensen zonder enige tussenkomst van rechters zijn doodgeschoten. De mensenrechtencommissie van de VN onderzoekt de situatie en brengt er de komende zomer een rapport over uit.

Doden

Volgens Bosgraaf heeft AvroTros -de omroep die het programma uitzendt- de plicht om de daden van de agenten in Manilla ‘in een context’ te plaatsen. ,,We snappen dat het een amusementsprogramma is en dat het anders werkt dan een nieuwsprogramma maar vinden dat je hier niet zomaar, zonder enige inhoudelijke kritiek of commentaar, kunt filmen. Ergens – in de teksten, intro of voice over- zal je de kijker duidelijk moeten maken hoe er internationaal naar deze politie wordt gekeken. Zeker bij een publieke omroep die ook een informatieve plicht heeft.’’

In een interview met deze krant rept Lust zelf van extreme situaties op de Filipijnen. Zo zag ze vijf doden, waarvan er drie door de politie waren omgebracht. Over de rol van de politiemensen wil ze naar eigen zeggen ‘niet oordelen’ maar ‘verwondert ze zich wel’. ,,Ik draai slechts zes dagen mee, maar ik zie dingen die in Nederland totaal anders zouden gaan.’' Bosgraaf vindt dat getuigen van een bepaalde naïviteit. ,,Er is de laatste jaren zoveel over de bloederige ‘War on Drugs’ op de Filipijnen verschenen dat het Ellie Lust of de makers van dit programma toch niet ontgaan kan zijn dat er hier van ‘normale’ misdaadbestrijding geen sprake is.’’

China

De AvroTros werpt de kritiek desgevraagd van zich af en zegt zich juist ‘zeer bewust van de situatie op de Filipijnen te zijn'. Ook heeft Ellie Lust volgens de omroep in vele interviews wel ‘gerept over de wetteloosheid van het politieoptreden'. De uitzending laat volgens AvroTros juist ‘op pijnlijke wijze zien waar het optreden van de politie in Manilla in de dagelijkse praktijk toe leidt.‘’

Amnesty International uitte recent ook kritiek op de nieuwe afleveringen van AvroTros-programma ‘Wie is de mol’ in China. De mensenrechtenorganisatie vindt het vreemd dat er in dat programma, waarin veel fraaie beelden van het land worden getoond, geen aandacht is voor de mensenrechtenschendingen. Bosgraaf: ,,Maar in feite gaat ‘Ellie op patrouille’ verder. Zij verkeert namelijk direct onder de mensen die de schendingen plegen; de agenten.’’ De aflevering van ‘Ellie op patrouille’ op de Filipijnen is morgen om 21.30 bij AvroTros op NPO1 te zien.