Ellie Lust dolblij met kijkcijfers Ellie op Patrouille: Waanzinnig!

Ze bekeek de eerste aflevering van het programma waarin ze in allerlei landen met de politie op patrouille gaat samen met de ploeg. ,,De helft zat op Twitter te kijken naar de reacties, die waren in het algemeen heel positief. Er was een Colombiaanse vrouw die me bedankte dat ik haar land zo integer in beeld had gebracht.’’



De komende weken wordt Ellie op Patrouille nog vijf keer uitgezonden. Of er een tweede seizoen komt? ,,Dat is nog veel te vroeg om te zeggen. Maar ik weet wel dat kijkcijfers in omroepland heel belangrijk zijn. Ik ben hier heel gelukkig mee.’’