Ellen ten Damme kreeg tips van Aznavour

,,Ik kreeg van hem tips om ook naar oude nummers van Piaf te luisteren", vertelt Ten Damme.,,Ik heb niet alle titels die hij noemde onthouden, maar de L'autre côté de la rue heb ik wel even opgezocht''.



Aznavour is groot geworden met Édith Piaf, die hem heeft ontdekt. Ellen ten Damme vond Aznavour in februari, toen hij een concert gaf in AFAS Live, behoorlijk 'kwiek voor zijn leeftijd en helder van geest'. Zij mocht na afloop alle bloemen die Aznavour had gekregen van hem hebben.



Ellen ten Damme gaat misschien nog een nummer van hem opnemen als eerbetoon.