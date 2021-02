Ellen DeGeneres over roerig jaar: zonder mijn vrouw had ik het niet gered

Nadat Ellen DeGeneres in de zomer van 2020 bakken met kritiek over zich heen kreeg, naar aanleiding van de ongezonde werksfeer die bij haar dagelijkse talkshow heerste, was het Ellens vrouw Portia de Rossi die haar erdoorheen gesleept heeft. Dit laat de presentatrice weten in een interview met People .

,,Ik was er kapot van, toen deze verhalen aan het licht kwamen. Echt, ik zat helemaal stuk, ik vond het zó erg. Zonder Portia weet ik niet hoe ik die maanden zou zijn doorgekomen, ze was letterlijk mijn rots in de branding. Het was een vreselijke tijd, maar zij liet me dagelijks dingen in een bepaald perspectief zien”, aldus Ellen.

Portia denkt dat de twee als koppel nog meer naar elkaar zijn toegegroeid. ,,Door alles wat er is gebeurd, beseffen we eens te meer dat onze liefde en relatie het meest belangrijk is voor ons. Want vanuit die liefde kunnen we alles aan.”

Ellen vult aan: ,,Ja, dat klopt helemaal. We zijn nu zo solide samen, dat ik me niet kan voorstellen ooit met iemand anders samen te zijn. We denken hetzelfde, we zeggen hetzelfde en eten elkaars broodjes op. Wij zitten op een ritme dat ons heel goed bevalt.”