Ellemieke Vermolen (44) uit de kleren voor haar laatste bikinishoot na scheiding van Zeeuwse topkok Sergio Herman

Vermolen schitterde op haar zestiende als bikinimodel voor surfmerk O'Neill en vloog de hele wereld over voor fotosessies op exotische locaties. Dat hoofdstuk heeft ze inmiddels lang en breed afgesloten: na een carrière als presentatrice, trouwde ze met chef-kok Sergio Herman en kreeg ze een gezin. Dat huwelijk liep begin dit jaar op de klippen. Van de citroenen die het leven haar nu geeft, maakt ze liever limonade, vertelt ze in de LINDA.-special. Onder het mom ‘fuck it en lééf’ besloot ze mee te doen aan de bikinishoot.

Dat ging wel gepaard met enige stress. ,,Ik ben nog meer gaan sporten. Boksen, yoga en krachttraining doe ik altijd al, maar nu heb ik mijn personal trainer aan de oren getrokken om extra circuits met me te doen. Ik miste vooral de chocola en chips tijdens het vrijdagmiddagaperitief. En oké, ook de pizza op vrijdagavondfilmavond met de jongens”, vertelt Vermolen. Maar: op het resultaat is ze heel trots, deelt ze op social media. ‘Geen idee waarom ze de foto ban mijn billen hebben uitgekozen, maar daar moet je dus naar op zoek in de winkel morgen.’

Ze probeert op gewicht te blijven door doordeweeks gezond te eten, en laat zich alleen tijdens de weekenden (een beetje) gaan. ,,Tijdens mijn zwangerschappen kwam ik meer dan twintig kilo aan. Hier en daar is mijn huid wat slapper, maar ik heb geen striae of striemen. Ik ben gezond, dat is de grootste rijkdom in het leven. Mijn motto: geniet, geniet, geniet.”

