Net als Elizabeth Olsen haar mond opendoet om een vraag te beantwoorden, barst buiten haar hotel in Cannes een oorverdovend muziekspektakel los. De 28-jarige actrice laat zich niet van de wijs brengen en praat rustig door. Wel vraagt zij de verslaggever om iets dichter bij haar aan te schuiven.

De Amerikaanse was net beland bij de uitleg van haar rol in de stevige misdaadthriller Wind River. Die rol, als FBI-agent die betrokken raakt bij de moord op een jonge Indiaanse vrouw, voldoet niet aan de cliché's die doorgaans bij dergelijke speelfilms en tv-series horen.

,,Meestal komt in dergelijke verhalen seksuele intimidatie voor. Mannelijke collega’s die zich opdringen aan de vrouw in hun midden. Om nog maar te zwijgen over de criminele elementen waarmee zo’n FBI-agente te maken krijgt. In deze film speelt dat geen rol. Mijn personage wordt beoordeeld op haar kwaliteiten als vakvrouw. Dat beviel mij aan deze film.’’

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / Everett Collection, Inc.

Bittere koude

Ook een ander aspect van Wind River, het regiedebuut van Taylor Sheridan (scenarist van Hell or High Water, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg), sprak Olsen aan. De film zoomt ook in op de deplorabele omstandigheden waaronder Indiaanse gezinnen moeten zien te overleven in bepaalde reservaten. Zoals in de staat Wyoming waar de besneeuwde vlakten en bittere koude de leefsituatie van de bewoners nog zwaarder maken.

Olsen: ,,Wind River is gedeeltelijk op ware gebeurtenissen gebaseerd. Er zijn in de loop der jaren veel jonge Indiaanse vrouwen verdwenen. Maar die gebeurtenissen krijgen nauwelijks aandacht. Ook niet van de officiële instanties wat natuurlijk hemeltergend is. Het is een bekend verschijnsel. Ook op onze scholen is er nauwelijks aandacht voor de geschiedenis van de Amerikaanse indianen. Ik vind dat een grote schande.’’

Volledig scherm © rv De actrice deinst niet terug om films te kiezen met een maatschappelijke betekenis. Haar doorbraak bereikte zij in 2011 met het beklemmende filmdrama Martha Marcy May Marlene waarin zij het slachtoffer speelde van een duistere sekte. De rol leverde haar diverse prijzen op, maar een Oscar had zeker niet misstaan.



,,Ik kies mijn films deels om de impact die een verhaal op de kijkers kan hebben. Soms zit ik in commerciële films om mijn naam meer bekendheid te geven’’, aldus Olsen die in de stripverfilming Captain America: Civil War onder meer als de Scarlet Witch is te zien. ,,Maar dergelijke films stellen mij financieel in staat om meer onafhankelijke producties zoals Wind River te maken.’’

Quote Soms zit ik in commerciële films om mijn naam meer bekendheid te geven

Kleuterschool

Met twee oudere zussen die als zangeressen en actrices actief waren en een moeder met een balletachtergrond lag het voor de hand dat ook Elizabeth in de amusementswereld zou belanden. ,,Ik weet het. Het is een enorm cliché. Maar ik wist al heel vroeg in mijn leven dat ik deze kant op wilde. Op de kleuterschool nam ik al acteerlessen. Ik heb vier opleidingen gevolgd voordat ik mijn eerste professionele rollen kon spelen. In dat opzicht was ik heel ambitieus.’’

Rollen kreeg zij al vroeg aangeboden, deels omdat zij uit een beroemde familie stamde. ,,Als tiener ben ik vaak benaderd voor films. Uitsluitend vanwege de bekendheid van mijn zussen. Maar ik had nog niet genoeg levenservaring en zelfvertrouwen om daar op in te gaan. Bovendien waren die rollen tamelijk stupide. Ik herkende mij daar helemaal niet in. Dat is voor mij wel een voorwaarde om een rol te accepteren.’’

De muziek van buitenaf is inmiddels gestopt. ,,Heb je alles goed verstaan?’’, vraagt Olsen bezorgd. En dan met een knipoog: ,,Anders doen we het gewoon weer opnieuw.’’