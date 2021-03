Elizabeth in speech: contacten met familie zijn van levensbelang

De Britse vorstin had het in haar praatje over toewijding en plichtsbesef die veel inwoners van de landen van de Commonwealth in het afgelopen jaar hebben getoond. Ze noemde vooral de zorgmedewerkers die direct te maken kregen met coronapatiënten. Verder ging Elizabeth in op het vaccinatieprogramma in de diverse landen. Ze zei dat veel mensen hoop putten uit het feit dat er nu vaccins zijn.

Elizabeth ging ook dieper in op veranderingen in de samenleving. Zo sprak ze over hoe het contact tussen mensen is veranderd. Niet alleen vanwege het afstand moeten houden, maar ook omdat mensen elkaar alleen nog digitaal kunnen ontmoeten. De vorstin vond het inspirerend om te zien hoe de nieuwe technische mogelijkheden daarvoor door iedereen worden benut.

Vriendschap en eenheid

Prins Charles riep zijn toehoorders op moed te houden. Hij loofde het zorgpersoneel en noemde hun inzet een grote inspiratiebron voor iedereen. Zijn zoon prins William sloot zich daarbij aan. Samen met zijn vrouw Catherine sprak hij met drie mensen die betrokken zijn bij zorgprojecten.

Het paar bedankte ze voor hun niet-aflatende inzet, ook al is het vanwege de coronacrisis vaak moeilijk om hun werkzaamheden uit te voeren. Catherine vertelde dat er in Groot-Brittannië nu veel waardering is voor zorgpersoneel. Ze zei daar wel bij dat het zuur is dat er een pandemie voor nodig was om de mensen te doen inzien dat zorgmedewerkers een vitale rol in de samenleving spelen.

Geen van de royals maakte directe opmerkingen op de verstoorde relatie met Harry en Meghan, maar Elizabeth had het in haar praatje wel over vriendschap en eenheid. Die zijn volgens de vorstin ‘belangrijker dan ooit’. “Contacten met vrienden en familie zijn van levensbelang om deze moeilijke tijd door te komen", zei ze ook nog.