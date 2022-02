Elizabeth gaat door tot laatste snik: ‘Koningin van dit formaat wordt niet meer geboren’

Branche­club wil in gesprek met zangeres­sen na brandbrief over seksueel wangedrag

Branchevereniging NVPI neemt de signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muzieksector zeer serieus. Dat laat algemeen directeur Anne de Jong weten naar aanleiding van de open brief die tientallen zangeressen gisteren naar buiten brachten. Hij wil graag met de artiesten, die in de brief misstanden aan de kaak stelden, in contact komen.

