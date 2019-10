Elise Schaap: Op vakantie vroeg een Portugese caissière: ‘Are you Danielle?’

Toen ze zeven was, gingen de ouders van Elise Schaap uit elkaar. Haar moeder ging wat meer werken, Elise en haar broer kwamen eerder uit school dan zij thuis was. ,,Het was in de begintijd van RTL Véronique. De programmering begon al om vier uur ’s middags, ik heb alle soaps gezien. The Bold and the Beautiful, Santa Barbara, Days of Our Lives. Je kunt je afvragen waar dat goed voor is geweest; het heeft wel een gevoel voor camp met zich meegebracht. Ik zag als kind vrij snel het glazuur dat erop was geplakt. Het amechtige, het zuchtende, het lang kijken aan het einde van een shot.’’