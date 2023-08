Elise deelt vervelend nieuws en Eva toont babybuik tijdens laatste loodjes

Angela's etalage Harry denkt dat het echte liefde is met de 25 jaar jongere dame uit Rusland, zijn vrienden twijfelen

Angela de Jong ziet elke avond meer dan ze kwijt kan in haar dagelijkse column. De pareltjes bespreekt ze in de rubriek Angela’s Etalage in de AD Media Podcast. Om haar afwezigheid door vakantie een beetje te verzachten, deelt ze deze zomer elke week zo’n kijktip. Vandaag de laatste: Blijven gaan.