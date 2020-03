Eline richt haar pijlen op Arda: Ik push meer om zijn verleiding te zijn

Waar de verleiders vanavond hun uiterste best deden om de gescheiden stelletjes uit hun tent te lokken en meer toenadering te zoeken, waren de kandidaten juist extreem op hun hoede. Vooral de mannen waren zich zeer bewust van de camera's die in de buurt waren. Verleidster Kunza besloot daarom haar mond open te trekken tegen Christian. ,,Maar jij pakt ons niet vast", zei ze tijdens hun dansdate, waar ook Mambo bij was. De twee probeerden Christian vervolgens woorden in de mond te leggen, maar tevergeefs. Christian deelde zelfs nog een flinke sneer uit aan de dames. ,,Als ik eerlijk moet zijn, er is eigenlijk niet echt tussen jullie iets dat ik een wauw-effect heb.”



Melissa werd vandaag op date gestuurd met Bas en Daan. Het trio mocht aapjes voeren en zocht daarna een café op om wat drankjes te doen. Daar liet de vriendin van Gianni al snel merken dat ze niet in de praatjes van verleider Bas zou trappen. ,,Ik denk dat jij een beetje sneaky bent", blufte Melissa daarom. ,,We denken wel dat jij een spel aan het spelen bent.” Dat bevestigde de verleider later voor de camera. ,,Het spel moet natuurlijk wel gespeeld worden”, klonk het triomfantelijk.