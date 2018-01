Ekdom wint Gouden RadioRing

De andere kanshebbers waren het nachtprogramma Kaj van Kaj van der Ree (3FM, BNNVARA), de ochtendshow Mattie, Fien & Igmar (Qmusic), Somertijd met Rob van Someren (Radio 10) en De Staat van Stasse van Stefan Stasse (Radio 2, KRO-NCRV). Naast de publieksprijs werden in Hilversum ook de vakjuryprijzen, de Marconi Awards, uitgereikt. Eerder was al bekend dat de Marconi Oeuvre Award naar Adam Curry ging. Frits Spits reikte hem de award uit. In zijn dankwoord zei Curry zeer vereerd te zijn. Ekdom zelf won de Zilveren RadioSter 2017 voor mannen. Het Nederlandse publiek verkoos hem tot beste radiopresentator. De presentator van Ekdom in de Ochtend op NPO Radio 2 won de prijs al driemaal eerder. De andere genomineerden waren Kaj van der Ree van NPO 3FM en Stefan Stasse, presentator van De Staat van Stasse op NPO Radio 2. In zijn dankwoord bedankte Gerard zijn grote voorbeeld Jeroen van Inkel. Die reikte hem ook de prijs uit.

Schollaardt

Bij de vrouwen won Annemieke Schollaardt de Zilveren RadioSter. De dj van NPO Radio 2 was op vakantie maar sprak vanaf haar vakantieadres een dankwoord. Annemieke kreeg van het Nederlandse publiek de voorkeur boven Eva Koreman van NPO 3FM BNNVARA en Fien Vermeulen van Qmusic. Zij was voor het eerst genomineerd. Annemieke won de award ook al in 2011 en was al zeven keer eerder genomineerd.



De winnaar kreeg de prijs tijdens het Radio Gala in Theater Gooiland in Hilversum.De Marconi Award voor aanstormend talent ging naar Joost Swinkels van Qmusic en Radio 10 won de prijs voor beste zender. Roosmarijn Reijmer werd bekroond met de Marconi Impact Award. Ze kreeg de prijs voor haar strijd om meer vrouwen een stem te geven op de radio.



De Gouden RadioRing werd vandaag voor de twaalfde keer uitgereikt. Voor het eerst waren er dit jaar vijf genomineerden in plaats van drie.