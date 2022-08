Eitje of hersenkraker? Speel de vijf meest cryptische galerijen uit De slimste mens

946.000 kijkers voor ploegen­tijd­rit La Vuelta in Utrecht

De eerste etappe van de Spaanse wielerwedstrijd La Vuelta heeft vrijdagavond op NPO 1 zo’n 946.000 kijkers getrokken. De ploegentijdrit, die werd verreden in Utrecht, was daarmee goed voor een vierde plaats in de lijst met best bekeken programma’s van de dag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO).

20 augustus