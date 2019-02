Eisen tot 27 maanden cel voor inbraak bij Connie Witteman

UpdateTegen drie verdachten van een inbraak in de woning van Connie Witteman (67) en haar toenmalige verloofde Eugène van Dun (48) zijn voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen geëist van 12 tot 27 maanden. Volgens de officier van justitie is er veel bewijs dat zij op 7 juli vorig jaar een grote hoeveelheid spullen meenamen uit het huis van Connie in Amsterdam.

De verdachten Illias L. (23) en de broers Tarik A. (23) en Yasin A. (28) ontkenden dat ze de inbraak hebben gepleegd. Ze beriepen zich vandaag grotendeels op hun zwijgrecht. De verdachten namen bij de roof voor een vermogen aan horloges, colliers, contanten, armbanden, parels en ringen mee. Totaal gaat hem om een waarde van zo'n 3 miljoen euro. Volgens Anis Boumanjal, advocaat van Witteman en Van Dun, had een groot deel van de gestolen spullen een grote emotionele waarde voor Witteman, die in de jaren 80 bekend werd als zangeres Vanessa. Een aantal sieraden kreeg ze van haar in januari 2017 overleden ex-man: FreeRecordShop-baas Hans Breukhoven.

Bij de zitting vandaag was alleen Van Dun aanwezig. Volgens media wil hij tijdens de zitting, mede namens Witteman, een slachtofferverklaring voorlezen. De rechter stond dat bij hoge uitzondering toe. Verdachte L. werd een paar dagen na de diefstal, die plaatsvond in het appartement van Witteman in Amsterdam, gepakt op vliegveld Zaventem in België.



Ook de andere twee werden vrij snel opgepakt. De politie vond vingerafdrukken en schoensporen. Ook zijn DNA-sporen en een peuk gevonden die zijn te matchen met hoofdverdachte L. Verder zijn er taps van gesprekken en camerabeelden bij het huis en iets verderop bij een hotel als L. en Tarik A. samen iets in een auto tillen, mogelijk de kluis. Bij L. is een duur horloge in beslag genomen dat van de slachtoffers is.

Telefonische bedreigingen

L. wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de roof maar ook van het bedreigen van een Amsterdamse officier van justitie en een politieagent. Hij uitte die bedreigingen telefonisch toen hij al in België in de gevangenis zat. Eind vorig jaar vertelde hij daarover in de rechtbank: ,,Ik was boos en gefrustreerd. Ik zat in België in de gevangenis en daar was het erbarmelijk.’’



De advocaat van Witteman en Van Dun hoopt dat L. en de twee medeverdachten - ze zitten alledrie nog vast - ‘te porren’ zijn de gestolen spullen terug te geven. Doen ze dat niet, dan wacht de drie een pittige vordering van Witteman. Haar advocaat Anis Boumanjal zegt dat deze vordering van ruim 1 miljoen euro naast de ontnemingsvordering van 350.000 euro komt.

Advocaat: Extra celstraf