Eindredacteur De Slimste Mens: 'Mijn droomkandidaat? Mark Rutte’

Zomeredi­tie: De Slimste Mens start 12 juli met nieuw seizoen

6 juli Het quizprogramma De Slimste Mens start op 12 juli 2021 een nieuw seizoen. Op doordeweekse dagen begint de uitzending om 20.40u op NPO2 met Philip Freriks en Maarten van Rossem. Elke dag nemen drie bekendere Nederlanders het tegen elkaar opnemen in verschillende speelronden, in dit artikel lees je wat er tot nu toe bekend is.