Eindelijk weer hoofdrol voor Henny Huisman op tv: ‘Ze wilden iedereen behalve mij’

Een High Society Party, een schuurfeest op het platteland of een nachtje tussen de housegangers. Henny Huisman (68) is er bij voor zijn nieuwste programma Waar is dat feestje?!. ,,En dan te bedenken dat ik niet zo’n feestganger ben. Ik heb een hekel aan polonaises”, zegt Huisman, die het programma wel bedacht. ,,Samen met Willem Groeneveld, met wie ik zo’n bedrijfje heb, Stamrov. Het verzinnen van formats.”



Stonden alle zenders meteen te juichen toen u aankwam met dit format?

,,Ze vonden het bij Talpa TV een leuk idee. Maar er was ook scepsis. Waar ga je dan naar toe? Wat laat je dan zien? Nou, een avondje mee naar de Snollebollekes. Een andere keer naar een botox- en fillerparty bij dr. Babak of een man die 40 jaar wordt en Mick Harren als zanger heeft ingehuurd. Dan ga je praten en discussiëren met zo’n zender.”



Was het ook meteen duidelijk dat u het zou presenteren?

,,Uiteindelijk zeiden ze: ga het maar maken dan. Maar als ik heel eerlijk ben, wilden ze aanvankelijk iedereen behalve mij. Dat heeft te maken met mijn leeftijd en dat ik niet in hun sterrenstal zit. Ik ben immers niet in vaste dienst van Talpa TV, hè. En er klonk ook iets door van ‘Henny Huisman, moeten we dat nog wel willen?’



Moeten we dat inderdaad nog willen?

,,Het is mijn droge toon, mijn lulligheid en vooral mijn verbazing. Dat werkt. Ik heb hiervoor moeten knokken, maar dat heb ik mijn hele leven gedaan.”