Eindelijk vuurwerk in Robinson: wraakgevoelens en stoom uit de oren

HONGER

Eindelijk wordt de honger gestild. Niet die naar eten, wel naar de reuring. Eindelijk is het spel op de wagen. Eindelijk wordt er in de derde versnelling gekonkeld. Heerlie de peerlie, zeggen ze dan in huize Jansen. Met Jasmine Sender als het slachtoffer, René van Meurs (die niet zijn ring inzette) als winnaar. Eindelijk vuurwerk, eindelijk het niet verwachte, want man, man, man (ik leen ‘m even Rob, dank je), wat werden die Eilandraden voorspelbaar. Weggestemd maar niet huis: Expeditie Robinson dreigt een soapserie geworden, waarvan de finale in december 2027 wordt gehouden. Een fijn vooruitzicht: de weggestemden die met wraakgevoelens zitten. Bij Jasmine kwam de stoom uit de oren. Helaas gaan we verder zonder Stefano Keizers die afviel na een proef. ,,Alles is apart aan hem", zei Felix Meurders ooit over de cabaretier over wie vorig jaar de docu Mijn naam is Stefano Keizers werd gemaakt. Daarin zegt hij: ,,Ik denk dat we zo verveeld zijn geraakt met z’n allen dat het altijd een luxe is als er iets gebeurt”. Die luxe wordt gemist. Wát een topgozer. Origineel, sociaal en oprecht. Daar kunnen Rob Geus, maar vooral John de Bever een puntje aan zuigen.