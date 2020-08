Einde ‘Zondag met Lubach’ in zicht: vijf virale momenten op een rijtje

videoDit najaar is ‘Zondag met Lubach’ nog gewoon op het kleine scherm te bekijken, maar Arjen Lubach (40) kondigde wel aan dat het einde van zijn succesprogramma in zicht is. Onze collega’s van het AD zetten vijf virale momenten uit het programma op een rij.

Canon

Arjen Lubach en rapper Fresku scoorden in 2019 met het nummer ‘Canon’. De Canon van Lubach en Fresku was een tegenreactie op de officiële canon van de overheid, waarin volgens het duo te weinig de negatieve aspecten van de vaderlandse geschiedenis werden belicht. In de rap bespreken de twee makers bijvoorbeeld ook de slavernij en slavenhandel in de Gouden Eeuw. Het lied heeft op Spotify meer dan 885.000 streams en is op YouTube maar liefst 1,5 miljoen keer bekeken.

Netherlands First

Hoe stel je Nederland voor aan de in 2016 tot president verkozen Donald Trump? Zo dus. Met onder meer de ‘Lee Towers’ in beeld liet Lubach zien hoe mooi Nederland is. Het filmpje kreeg veel publiciteit en ook andere satirici deden, in samenwerking met de Duitse komiek Jan Böhmermann, hun plasje over de video en stelden hun land voor aan Trump. Het aantal mensen dat dit filmpje heeft bekeken? Schrik niet: meer dan 28 miljoen!

Tweede Paasdag

Lubach bewees in 2018 wederom een meester te zijn in het creëren van virals. Samen met rapster Famke Louise slingerde hij het nummer ‘Tweede Paasdag’ de wereld in, waarin de twee - geholpen door flink wat autotune - rappen over alles doen wat niet op Eerste Paasdag mag. Het aantal views? 1.659.459.

Westeros

Meer dan 3,6 miljoen views: deze sketch van Lubach ging wereldwijd viraal. Lubach zette fans van de hitserie ‘Game of Thrones’ op het verkeerde spoor door een filmpje te maken waarin een trailer was te zien voor een ‘Game of Thrones’-spin-off, ‘Westeros’. Wereldwijd werd er druk gespeculeerd over wanneer de nieuwe serie uit zou komen, totdat de theatermaker bekendmaakte zélf achter het videootje te zitten en er helemaal geen spin-off zou komen: het was een aankondiging van een nieuw seizoen van de satirische show.

België

In maart dit jaar scoorde Lubach ook in Vlaanderen. Het filmpje is inmiddels ruim 1,6 miljoen keer bekeken en er kan dus wel gesteld worden dat Lubach viraal ging met de video. In het item besprak Lubach de politieke situatie van ons land, dat al meer dan 400 dagen geen regering had. Hij kwam uiteindelijk met het voorstel om Wallonië dan maar bij Nederland te voegen. Hoewel veel Belgen concludeerden dat het ‘triestig genoeg de waarheid’ was, zagen ze er ook de humor van in.

