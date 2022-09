Ein-de-lijk weer een scherp interview in een talkshow, hoelang is dat geleden?

In het buitenland is Lil Kleine wél welkom: ‘Wat iemand privé doet, is niet van belang’

In Nederland is de tijd duidelijk nog niet rijp voor Lil Kleine. Een poging om voor het eerst sinds de ophef rond de mishandeling van zijn ex Jamie Vaes weer op het podium te staan, faalde jammerlijk. De gevoeligheid voor Lil Kleine geldt niet voor het buitenland, waar hij ‘gewoon’ optreedt.

