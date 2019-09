‘Eigenlijk wil ik mijn coming-out nog een keer overdoen en er een feest van maken’

Hij arriveert in een roze trui waarop met grote letters de intrigerende wijsheid ‘Het leven is geen ponykamp’ staat. De sweater, tevens verkrijgbaar in blauw, is een inmiddels gewild aandenken onder de bezoekers van Showponies 1, vorig seizoen juichend door publiek en pers juichend onthaald. Daarin stofte Alex Klaasen (43) de aloude revue af en presenteerde hij een eigentijdse, in glamour en glitter gestoken versie, die werd genomineerd voor de cabaretonderscheiding Poelifinario.



Dat legt, bekent de kleinkunstenaar, inderdaad een stevige druk op Showponies 2, dat 7 oktober in première gaat. ,,De verwachtingen zijn hooggespannen. Mijn vorm, de moderne revue, wilde ik sowieso handhaven. Maar tijdens het schrijven dacht ik soms onbewust: O ja, er dient nog een nummer á la Showponies 1 te komen. Gevaarlijk, want het moet allemaal nieuw zijn.”



Zijn vaste regisseur Gijs de Lange merkte vorig jaar op dat Showponies 1 ‘een identiteitsrevue’ was en dat zette Klaasen aan het denken voor zijn opvolger. ,,Ik ga dieper in op de vraag ‘Wie is Alex Klaasen nu eigenlijk.’ Duidelijker dan ooit heb ik het over seksuele diversiteit - homoseksualiteit in het bijzonder. Bij Showponies 1 zag ik mannen in de zaal denken: waar ben ik beland? Heren die vaak mee moeten naar het theater, want onder vrouwen heb ik door mijn rol als de stylist Yari in Gooische Vrouwen een flinke aanhang.